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Переходник Gav 1251/2 258/2 1/4 тройник 1/4
5.0
1
369 ₽
Пневмофитинги
    Переходник Gav 1251/2 258/2 1/4 тройник 1/4
    Арт. 718390
    5.0
    1
    Переходник Gav 1251/2 258/2 1/4 тройник 1/4

      Переходник Gav 1251/2 258/2 1/4 тройник 1/4

      369 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 718390
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		тройник
      Тип соединения
      		байонет (мама)
      Все характеристики
      369 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник тройник 1251/2 258/2 T-FFF 1/4" GAV 23965 предназначен для разветвления пневмомагистрали и для подсоединения к ней дополнительного участка системы. Крепление осуществляется с помощью внутренней резьбы 1/4". Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Параметры: Параметры: B=11 мм; C=25.5 мм; D=51 мм; SW=13 мм