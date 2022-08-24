Переходник Gav 1251/2 258/2 1/4 тройник 1/4

Переходник тройник 1251/2 258/2 T-FFF 1/4" GAV 23965 предназначен для разветвления пневмомагистрали и для подсоединения к ней дополнительного участка системы. Крепление осуществляется с помощью внутренней резьбы 1/4". Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью. Параметры: Параметры: B=11 мм; C=25.5 мм; D=51 мм; SW=13 мм