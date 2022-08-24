Переходник тройник 38908, 1252/2, 255/2, 1/4
Арт. 718425130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вид
|тройник
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Тип соединения
|байонет (папа), байонет (мама)
- Переходник тройник T-FMF 1252/2 255/2 1/4: предназначен для разветвления пневмомагистрали и для подсоединения к ней дополнительного участка системы. Крепление осуществляется с помощью резьбы 1/4". Параметры: Резьба A=1/4" папа - 1/4" мама - 1/4" мама; B=11 мм; C=24 мм; D=51 мм; SW=13 мм; Упаковка блистер
Преимущества
- Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью