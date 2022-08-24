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Переходник тройник 38908, 1252/2, 255/2, 1/4
5.0
1
Найти аналог
Пневмофитинги
    Переходник тройник 38908, 1252/2, 255/2, 1/4
    Арт. 718425130
    5.0
    1
    Переходник тройник 38908, 1252/2, 255/2, 1/4

      Переходник тройник 38908, 1252/2, 255/2, 1/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718425130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		тройник
      Тип соединения
      		байонет (папа), байонет (мама)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник тройник T-FMF 1252/2 255/2 1/4: предназначен для разветвления пневмомагистрали и для подсоединения к ней дополнительного участка системы. Крепление осуществляется с помощью резьбы 1/4". Параметры: Резьба A=1/4" папа - 1/4" мама - 1/4" мама; B=11 мм; C=24 мм; D=51 мм; SW=13 мм; Упаковка блистер

        Преимущества

        • Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью