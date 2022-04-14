Переходник Fubag 180265 (10 мм, 1/4"M на елочку, с обжимным кольцом, 10x15 мм)

Переходник FUBAG 180265 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Крепится к инструменту с помощью резьбового соединения 1/4" папа, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.