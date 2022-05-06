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Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Винт GM-02PМ (1/4")
5.0
1
Найти аналог
Соединители и переходники для компрессоров
    Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Винт GM-02PМ (1/4")
    Арт. X109908102
    5.0
    1
    Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Винт GM-02PМ (1/4")

      Быстросъемный разъем для пневматических изделий Jonnesway Винт GM-02PМ (1/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X109908102
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		переходник
      Соединитель
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали

        Преимущества

        • Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали