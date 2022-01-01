Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
Арт. X1048041302564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|10
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|40
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Напряжение аккумулятора, В
|24
- Аккумуляторная цепная пила Greenworks G24CS25K2 24V 2000007va с гарнитурой Oregon отличается высокой надежностью, компактными габаритами и малым весом. Подходит рыбакам, охотникам и любителям активного отдыха.
Безопасность. Пила снабжена нескользящей рукояткой, предохранителем пуска и щитком для защиты рук.
Удобство. Настройка пильной гарнитуры производится без использования инструментов
Преимущества
- Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-24
- Малый вес инструмента
- Пила моментально готова к работе нажатием одной кнопки
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Остановка цепи - менее 2 секунд
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- Прорезиненная передняя рукоятка обеспечивает надежное удержание Greenworks G24CS25K2 24V 2000007va
- Предохранитель пуска - для безопасной работы
- Щеточный двигатель
- Время автономной работы - 40 минут на одном заряде 2 А*ч аккумулятора
- Прозрачный масляный бак
- Щиток для защиты рук
- Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
- Гарантируемый уровень шума: 97 дБ