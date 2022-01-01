Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007

Преимущества

Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-24

Малый вес инструмента

Пила моментально готова к работе нажатием одной кнопки

Смазка цепи осуществляется автоматически

Остановка цепи - менее 2 секунд

Бесключевая регулировка натяжения цепи

Прорезиненная передняя рукоятка обеспечивает надежное удержание Greenworks G24CS25K2 24V 2000007va

Предохранитель пуска - для безопасной работы

Щеточный двигатель

Время автономной работы - 40 минут на одном заряде 2 А*ч аккумулятора

Прозрачный масляный бак

Щиток для защиты рук

Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе

Гарантируемый уровень шума: 97 дБ

Аккумуляторная цепная пила Greenworks G24CS25K2 24V 2000007va с гарнитурой Oregon отличается высокой надежностью, компактными габаритами и малым весом. Подходит рыбакам, охотникам и любителям активного отдыха.Безопасность. Пила снабжена нескользящей рукояткой, предохранителем пуска и щитком для защиты рук.Удобство. Настройка пильной гарнитуры производится без использования инструментов