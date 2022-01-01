Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Арт. X1048041302564
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
    Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007
      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007

      Аккумуляторная пила цепная Greenworks 24B 2000007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302564

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		10
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		40
      Напряжение аккумулятора, В
      		24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная цепная пила Greenworks G24CS25K2 24V 2000007va с гарнитурой Oregon отличается высокой надежностью, компактными габаритами и малым весом. Подходит рыбакам, охотникам и любителям активного отдыха.
        Безопасность. Пила снабжена нескользящей рукояткой, предохранителем пуска и щитком для защиты рук.
        Удобство. Настройка пильной гарнитуры производится без использования инструментов

        Преимущества

        • Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-24
        • Малый вес инструмента
        • Пила моментально готова к работе нажатием одной кнопки
        • Смазка цепи осуществляется автоматически
        • Остановка цепи - менее 2 секунд
        • Бесключевая регулировка натяжения цепи
        • Прорезиненная передняя рукоятка обеспечивает надежное удержание Greenworks G24CS25K2 24V 2000007va
        • Предохранитель пуска - для безопасной работы
        • Щеточный двигатель
        • Время автономной работы - 40 минут на одном заряде 2 А*ч аккумулятора
        • Прозрачный масляный бак
        • Щиток для защиты рук
        • Отсутствие выхлопов благодаря работе на аккумуляторе
        • Гарантируемый уровень шума: 97 дБ