Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
Арт. X19039526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1800
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Количество звеньев, шт
|45
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- Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S предназначена для частого пиления дров или небольших отделочных работ в строительстве. Безопасность в работе обеспечивается системой натяжения цепи, защищенным коллектором электродвигателя, оптимизированным смазочным устройством и инерционным тормозом. Не выделяет выхлопных газов, что позволяет использовать пилу в помещении.
Преимущества
- Высокая мощность и скорость движения цепи позволяют экoнoмить врeмя и oбeспeчивaют чистoe и тoчнoe пилeниe
- Система SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов
- Автоматическая система смазки со смотровым окошком
- Блокировка непреднамеренного запуска
- Включение тормоза обратного удара - для безопасной эксплуатации
- Стальные зубья обеспечивают надежный упор пилы в дерево