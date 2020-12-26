Преимущества

Высокая мощность и скорость движения цепи позволяют экoнoмить врeмя и oбeспeчивaют чистoe и тoчнoe пилeниe

Система SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов

Автоматическая система смазки со смотровым окошком

Блокировка непреднамеренного запуска

Включение тормоза обратного удара - для безопасной эксплуатации

Стальные зубья обеспечивают надежный упор пилы в дерево

Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S предназначена для частого пиления дров или небольших отделочных работ в строительстве. Безопасность в работе обеспечивается системой натяжения цепи, защищенным коллектором электродвигателя, оптимизированным смазочным устройством и инерционным тормозом. Не выделяет выхлопных газов, что позволяет использовать пилу в помещении.