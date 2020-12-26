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Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
4.3
27
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
    Арт. X19039526
    4.3
    27
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
    Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S
      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S

      Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039526
      4.3
      27

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Количество звеньев, шт
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Цепная электрическая пила Bosch AKE 30 S предназначена для частого пиления дров или небольших отделочных работ в строительстве. Безопасность в работе обеспечивается системой натяжения цепи, защищенным коллектором электродвигателя, оптимизированным смазочным устройством и инерционным тормозом. Не выделяет выхлопных газов, что позволяет использовать пилу в помещении.

        Преимущества

        • Высокая мощность и скорость движения цепи позволяют экoнoмить врeмя и oбeспeчивaют чистoe и тoчнoe пилeниe
        • Система SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов
        • Автоматическая система смазки со смотровым окошком
        • Блокировка непреднамеренного запуска
        • Включение тормоза обратного удара - для безопасной эксплуатации
        • Стальные зубья обеспечивают надежный упор пилы в дерево