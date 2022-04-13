Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
Арт. X30308175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|95x95x65
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень ADA Cube 2-360 Home Edition А00448 проецирует 2 линии на 360 градусов: горизонтальную и вертикальную. Максимальная дальность измерения составляет 20 метров, а с приемником - 70 метров. Ребристая поверхность препятствует выскальзыванию инструмента из рук. Конструкцией предусмотрены 2 резьбы 1/4", что позволяет крепить прибор на штатив или универсальное устройство (входит в комплект). Модель работает от 3 батареек типа АА.
Преимущества
- Компактное и легкое устройство
- Предназначен как для профессионалов, так и для частных пользователей
- С приемником максимальная дальность измерения составляет 70 метров
- Работа под наклоном (необходима например, при установке перил лестницы)
- Две резьбы 1/4" (на задней стенке и снизу прибора) позволяют устанавливать построитель на фото-штатив или универсальное крепление
- Высокая защита от пыли и влаги: IP54
- Поставляется с универсальным креплением - для присоединения к поверхности под любым углом