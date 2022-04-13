Преимущества

Компактное и легкое устройство

Предназначен как для профессионалов, так и для частных пользователей

С приемником максимальная дальность измерения составляет 70 метров

Работа под наклоном (необходима например, при установке перил лестницы)

Две резьбы 1/4" (на задней стенке и снизу прибора) позволяют устанавливать построитель на фото-штатив или универсальное крепление

Высокая защита от пыли и влаги: IP54

Поставляется с универсальным креплением - для присоединения к поверхности под любым углом

Лазерный уровень ADA Cube 2-360 Home Edition А00448 проецирует 2 линии на 360 градусов: горизонтальную и вертикальную. Максимальная дальность измерения составляет 20 метров, а с приемником - 70 метров. Ребристая поверхность препятствует выскальзыванию инструмента из рук. Конструкцией предусмотрены 2 резьбы 1/4", что позволяет крепить прибор на штатив или универсальное устройство (входит в комплект). Модель работает от 3 батареек типа АА.