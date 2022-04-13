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Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
5.0
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
    Арт. X30308175
    5.0
    2
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
    Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448
      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448

      Лазерный уровень Ada Cube 2-360 HOME Edition А00448

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30308175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		95x95x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA Cube 2-360 Home Edition А00448 проецирует 2 линии на 360 градусов: горизонтальную и вертикальную. Максимальная дальность измерения составляет 20 метров, а с приемником - 70 метров. Ребристая поверхность препятствует выскальзыванию инструмента из рук. Конструкцией предусмотрены 2 резьбы 1/4", что позволяет крепить прибор на штатив или универсальное устройство (входит в комплект). Модель работает от 3 батареек типа АА.

        Преимущества

        • Компактное и легкое устройство
        • Предназначен как для профессионалов, так и для частных пользователей
        • С приемником максимальная дальность измерения составляет 70 метров
        • Работа под наклоном (необходима например, при установке перил лестницы)
        • Две резьбы 1/4" (на задней стенке и снизу прибора) позволяют устанавливать построитель на фото-штатив или универсальное крепление
        • Высокая защита от пыли и влаги: IP54
        • Поставляется с универсальным креплением - для присоединения к поверхности под любым углом