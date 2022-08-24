Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
Арт. О00000038937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|7
Сельскохозяйственная машина Ресанта МБ-7500-10 70/5/38 применяется для обработки земельных участков фермерских или приусадебных хозяйств. Предусмотрены стальные закаленные фрезы, которые легко справляются с любым типом почвы. Самоходная модель оснащена двумя скоростями для движения вперед, что делает работу более быстрой и удобной. Прорезиненные рукоятки с рельефным покрытием обеспечивают надежное удержание агрегата во время работы.
Преимущества
- Повышенная мощность и увеличенный ресурс
- Надежный цепной редуктор
- Усиленная поршневая группа с хромированной поршневой группой обеспечивает надежную работу машины
- Наличие заднего хода позволяет легко вытаскивать Ресанта МБ-7500-10 70/5/38 при её застревании
- Большие колеса обеспечивают высокую устойчивость