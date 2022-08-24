Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38

Сельскохозяйственная машина Ресанта МБ-7500-10 70/5/38 применяется для обработки земельных участков фермерских или приусадебных хозяйств. Предусмотрены стальные закаленные фрезы, которые легко справляются с любым типом почвы. Самоходная модель оснащена двумя скоростями для движения вперед, что делает работу более быстрой и удобной. Прорезиненные рукоятки с рельефным покрытием обеспечивают надежное удержание агрегата во время работы.

Преимущества