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Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
5.0
1
34 190 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Арт. О00000038937
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
    Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38
      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38

      Мотоблок бензиновый Ресанта МБ-7500P-10 70/5/38

      34 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038937
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Все характеристики
      34 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сельскохозяйственная машина Ресанта МБ-7500-10 70/5/38 применяется для обработки земельных участков фермерских или приусадебных хозяйств. Предусмотрены стальные закаленные фрезы, которые легко справляются с любым типом почвы. Самоходная модель оснащена двумя скоростями для движения вперед, что делает работу более быстрой и удобной. Прорезиненные рукоятки с рельефным покрытием обеспечивают надежное удержание агрегата во время работы.

        Преимущества

        • Повышенная мощность и увеличенный ресурс
        • Надежный цепной редуктор
        • Усиленная поршневая группа с хромированной поршневой группой обеспечивает надежную работу машины
        • Наличие заднего хода позволяет легко вытаскивать Ресанта МБ-7500-10 70/5/38 при её застревании
        • Большие колеса обеспечивают высокую устойчивость