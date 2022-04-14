Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 3/4" 7.0824X
Арт. X656108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Материал
|сталь
- Быстросменная резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 3/4". Точные резьбонарезные головки от Rothenberger предназначены для быстрого нарезания трубной резьбы в труднодоступных местах. Подходят к электрическим резьбонарезным клуппам Rothenberger SUPERTRONIC Экономи 1.1/4", SUPERTRONIC 2000 и SUPER CUT.
Преимущества
- Усиленное фиксирующее кольцо
- Точная посадка ножей