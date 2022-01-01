Преимущества

Отсутствие выхлопов - возможность работы в закрытом помещении

Grip Zone™ - антискользящая накладка на рукоятках инструментов

Инерционный тормоз цепи - безопасная работа

Безинструментальное натяжение цепи

Livetool Indicator™ - информирует о том, что к инструменту поступает ток

Автоматическая смазка цепи

Система фиксации шнурка

Масляный бачок для смазки цепи со шкалой для определения количества масла

Меньше шума по сравнению с бензопилами

Легкость в обслуживании

Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186 характеризуется высокой мощностью и надежностью. Питается от электрической сети. Комплектуется 40-сантиметровой шиной и цепью. Натяжение цепи производится легко, без использования инструмента. Пила предназначена для валки деревьев, строительства. Имеется индикатор уровня масла и индикатор включения. Обрезиненное покрытие рукояток способствует крепкому хвату. Система остановки цепи обеспечивает безопасность при пилении.