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Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
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Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
    Арт. О00000007620
    Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
    Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
    Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
    Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
      Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
      Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
      Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
      Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186

      Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007620

      Характеристики

      Производитель
      		Ryobi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		2300
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186 характеризуется высокой мощностью и надежностью. Питается от электрической сети. Комплектуется 40-сантиметровой шиной и цепью. Натяжение цепи производится легко, без использования инструмента. Пила предназначена для валки деревьев, строительства. Имеется индикатор уровня масла и индикатор включения. Обрезиненное покрытие рукояток способствует крепкому хвату. Система остановки цепи обеспечивает безопасность при пилении.

        Преимущества 

        • Отсутствие выхлопов - возможность работы в закрытом помещении
        • Grip Zone™ - антискользящая накладка на рукоятках инструментов
        • Инерционный тормоз цепи - безопасная работа 
        • Безинструментальное натяжение цепи
        • Livetool Indicator™ - информирует о том, что к инструменту поступает ток
        • Автоматическая смазка цепи
        • Система фиксации шнурка
        • Масляный бачок для смазки цепи со шкалой для определения количества масла
        • Меньше шума по сравнению с бензопилами
        • Легкость в обслуживании