Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186
Арт. О00000007620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|2300
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
- Электрическая цепная пила Ryobi RCS2340 5133002186 характеризуется высокой мощностью и надежностью. Питается от электрической сети. Комплектуется 40-сантиметровой шиной и цепью. Натяжение цепи производится легко, без использования инструмента. Пила предназначена для валки деревьев, строительства. Имеется индикатор уровня масла и индикатор включения. Обрезиненное покрытие рукояток способствует крепкому хвату. Система остановки цепи обеспечивает безопасность при пилении.
Преимущества
- Отсутствие выхлопов - возможность работы в закрытом помещении
- Grip Zone™ - антискользящая накладка на рукоятках инструментов
- Инерционный тормоз цепи - безопасная работа
- Безинструментальное натяжение цепи
- Livetool Indicator™ - информирует о том, что к инструменту поступает ток
- Автоматическая смазка цепи
- Система фиксации шнурка
- Масляный бачок для смазки цепи со шкалой для определения количества масла
- Меньше шума по сравнению с бензопилами
- Легкость в обслуживании