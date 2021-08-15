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Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
5.0
1
1 340 ₽
Степлеры механические
    Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
    Арт. Х132345
    5.0
    1
    Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
    Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
    Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
      Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
      Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
      Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)

      Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)

      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х132345
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Барс
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      1 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Степлер металлический Барс 40003, предназначен для строительно-ремонтных работ.

        Особенности и преимущества:

        • Корпус степлера и рукоятка выполнены из металла.
        • Рукоятка и область захвата на внутренней части степлера оснащены специальными анатомическими накладками из пластика и резины для усиления защиты руки.
        • Колесо регулировки силы удара позволяет контролировать глубину погружения скобы в материал.
        • Для защиты механизма и увеличения срока службы инструмента, его необходимо смазывать маслом, для этого предусмотрено специальное отверстие в торцевой части корпуса.

        Комплектация:

        1. Степлер.
        2. Упаковка - блистер.