Механический степлер Барс 40003 (тип скобы 53, 4-14 мм)
Арт. Х132345
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Описание товара:Степлер металлический Барс 40003, предназначен для строительно-ремонтных работ.
Особенности и преимущества:
- Корпус степлера и рукоятка выполнены из металла.
- Рукоятка и область захвата на внутренней части степлера оснащены специальными анатомическими накладками из пластика и резины для усиления защиты руки.
- Колесо регулировки силы удара позволяет контролировать глубину погружения скобы в материал.
- Для защиты механизма и увеличения срока службы инструмента, его необходимо смазывать маслом, для этого предусмотрено специальное отверстие в торцевой части корпуса.
Комплектация:
- Степлер.
- Упаковка - блистер.