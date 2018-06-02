Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01
5.0
1
Найти аналог
Тележки для мотоблоков
    Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01
    Арт. X19092123
    5.0
    1
    Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01

      Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092123
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ЗиД
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01 в агрегате с мотоблоком массой не менее 70 кг предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, в районах с умеренным климатом на открытом воздухе.

        Преимущества

        • Кузов 1400 х 1000
        • Длина, не более 3000
        • Ширина, не более 1000
        • Высота, не более 1230
        • Масса, кг, не более 85
        • Величина колеи колес, мм 900
        • Максимальная скорость в агрегате с мотоблоком, км/час, не более 10
        • Величина дорожного просвета, мм, не менее 270
        • Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2) 0,2 (2)
        • Максимальная грузоподъемность, кг, не более 350