Преимущества

Кузов 1400 х 1000

Длина, не более 3000

Ширина, не более 1000

Высота, не более 1230

Масса, кг, не более 85

Величина колеи колес, мм 900

Максимальная скорость в агрегате с мотоблоком, км/час, не более 10

Величина дорожного просвета, мм, не менее 270

Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2) 0,2 (2)

Максимальная грузоподъемность, кг, не более 350

Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01 в агрегате с мотоблоком массой не менее 70 кг предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, в районах с умеренным климатом на открытом воздухе.