Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01
Арт. X19092123
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|тележка
|
Количество предметов, шт
|1
- Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01 в агрегате с мотоблоком массой не менее 70 кг предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, в районах с умеренным климатом на открытом воздухе.
Преимущества
- Кузов 1400 х 1000
- Длина, не более 3000
- Ширина, не более 1000
- Высота, не более 1230
- Масса, кг, не более 85
- Величина колеи колес, мм 900
- Максимальная скорость в агрегате с мотоблоком, км/час, не более 10
- Величина дорожного просвета, мм, не менее 270
- Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2) 0,2 (2)
- Максимальная грузоподъемность, кг, не более 350