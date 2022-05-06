Преимущества

Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами

Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность

Угольник Altstream с креплением 16*1/2"F ВР м/п используется в системах горячего и холодного водоснабжения.