Валик Mtx PRO LINE, 180 мм, ворс 18 мм, D - 40 мм, D ручки - 6 мм

Применяется со всеми типами ЛКМ.Рекомендуется для фасадных работ. За счет длинного ворса 18 мм обладает высокой покрывающей способностью и обеспечивает качественную покраску шероховатых поверхностей при работе с большими площадями. Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям.