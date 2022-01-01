Валик для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 180 мм, ворс 12 мм , D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42629
Валик для внутренних работ синтетический Mtx PRO, 180 мм, ворс 12 мм , D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42629
Характеристики
|
Производитель
|
Материал валика
|полиакрил
|
Длина валика, мм
|180
|
Диаметр валика, мм
|48
|
Длина ворса, мм
|12
Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
- Ворс средней длины 12 мм подходит для работ на среднегладких поверхностях стен, полов и потолков в помещениях, где требуется простое в уходе покрытие.
- Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям, обеспечивает качественную прокраску без дефектов.