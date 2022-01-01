Валик Mtx ГРЕЙТЕКС PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42625
Валик Mtx ГРЕЙТЕКС PRO, 180 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 8 мм, полиакрил
Арт. mir-instrumenta_42625
Характеристики
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Производитель
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Материал валика
|полиакрил
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Длина валика, мм
|180
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Диаметр валика, мм
|48
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Длина ворса, мм
|12
- Применяется для работы со всеми типами ЛКМ.
- Имеет особо распушенный ворс средней длины (12 мм), что позволяет качественно обрабатывать текстурные, слегка шероховатые поверхности.
- Полиакриловая шубка обеспечивает хорошую впитываемость красок, устойчива к разного рода растворителям.