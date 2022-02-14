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Резцы конические Зубр "ЭКСПЕРТ" 28273-3/4, для трубных клуппов 3/4"
5.0
1
Найти аналог
Наборы клуппов
    Резцы конические Зубр "ЭКСПЕРТ" 28273-3/4, для трубных клуппов 3/4"
    Арт. X1319060538
    5.0
    1
    Резцы конические Зубр "ЭКСПЕРТ" 28273-3/4, для трубных клуппов 3/4"

      Резцы конические Зубр "ЭКСПЕРТ" 28273-3/4, для трубных клуппов 3/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319060538
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Высококачественный инструмент для нарезания трубной конической резьбы, может использоваться как профессиональными сантехниками, так и домашними мастерами. Используются в качестве сменных резцов к трубным клуппам. Тип резьбы: трубная коническая (BSPT-R).

        Преимущества:

        • Высокое качество материалов;
        • Сталь резцов 9Х1;
        • Улучшенная геометрия резцов;
        • Прост в использовании.