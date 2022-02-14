Резцы конические Зубр "ЭКСПЕРТ" 28273-3/4, для трубных клуппов 3/4"

Описание товара:

Высококачественный инструмент для нарезания трубной конической резьбы, может использоваться как профессиональными сантехниками, так и домашними мастерами. Используются в качестве сменных резцов к трубным клуппам. Тип резьбы: трубная коническая (BSPT-R).

Преимущества: