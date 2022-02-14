Резцы конические Зубр "ЭКСПЕРТ" 28273-3/4, для трубных клуппов 3/4"
Арт. X1319060538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Материал
|сталь
Описание товара:
Высококачественный инструмент для нарезания трубной конической резьбы, может использоваться как профессиональными сантехниками, так и домашними мастерами. Используются в качестве сменных резцов к трубным клуппам. Тип резьбы: трубная коническая (BSPT-R).
Преимущества:
- Высокое качество материалов;
- Сталь резцов 9Х1;
- Улучшенная геометрия резцов;
- Прост в использовании.