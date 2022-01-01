Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20
Арт. geototal_539
Характеристики
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Производитель
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Диаметр, мм
|20
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Посадочный диаметр, мм
|20
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Съемные ножи
|Нет
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Вес, кг
|2
- Пружинный адаптер ADA SPRING ADAPTER 20/20 специальное устройство которое сохранит редуктор, двигатель мотобура в случае заклинивании шнека при бурении. Особенности и преимущества:
- При бурении земли всегда есть вероятность резкой остановки (удара) при попадании на камень или корень дерева.
- Такой удар может легко повредить редуктор, двигатель мотобура или даже нанести травму оператору.
- Предугадать такую ситуацию практически невозможно. Поэтому при бурении грунта, состав которого неизвестен, лучше всего воспользоваться пружинным адаптером.
- Он оснащен предохранительной пружиной которая при заклинивании шнека скручивается и гасит нагрузку.
- Использование пружинного адаптера ADA SPRING ADAPTER 20/20 значительно увеличивает срок службы механических редукторов и сцепления мотобура.