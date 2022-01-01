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Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20
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Шнеки
    Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20
    Арт. geototal_539
    Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20

      Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_539

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Диаметр, мм
      		20
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Съемные ножи
      		Нет
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пружинный адаптер ADA SPRING ADAPTER 20/20 специальное устройство которое сохранит редуктор, двигатель мотобура в случае заклинивании шнека при бурении. Особенности и преимущества:
        • При бурении земли всегда есть вероятность резкой остановки (удара) при попадании на камень или корень дерева.
        • Такой удар может легко повредить редуктор, двигатель мотобура или даже нанести травму оператору.
        • Предугадать такую ситуацию практически невозможно. Поэтому при бурении грунта, состав которого неизвестен, лучше всего воспользоваться пружинным адаптером.
        • Он оснащен предохранительной пружиной которая при заклинивании шнека скручивается и гасит нагрузку.
        • Использование пружинного адаптера ADA SPRING ADAPTER 20/20 значительно увеличивает срок службы механических редукторов и сцепления мотобура.