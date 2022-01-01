Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20

При бурении земли всегда есть вероятность резкой остановки (удара) при попадании на камень или корень дерева.

Такой удар может легко повредить редуктор, двигатель мотобура или даже нанести травму оператору.

Предугадать такую ситуацию практически невозможно. Поэтому при бурении грунта, состав которого неизвестен, лучше всего воспользоваться пружинным адаптером.

Он оснащен предохранительной пружиной которая при заклинивании шнека скручивается и гасит нагрузку.

Использование пружинного адаптера ADA SPRING ADAPTER 20/20 значительно увеличивает срок службы механических редукторов и сцепления мотобура.

Пружинный адаптер ADA SPRING ADAPTER 20/20 специальное устройство которое сохранит редуктор, двигатель мотобура в случае заклинивании шнека при бурении. Особенности и преимущества: