АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+Light S+подарок Staff3

Преимущества

Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор

Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел

Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA BASIS регулируется резкость изображения

Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях

Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)

Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт

С помощью данной модели также возможно определение расстояний

Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора

Оптический нивелир ADA BASIS используется при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог. Он оснащен триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. В комплект входят алюминиевый штатив - для удобства проведения измерений и телескопическая рейка, которая позволяет сократить время выполнения работ.