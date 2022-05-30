Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2

Преимущества

Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Рукоятка с нескользящим покрытием - для комфортной работы

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Небольшой вес (1 кг)

Электронная защита от перегрузки

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Elitech ДА 10.8СЛК2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8СЛК2 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежа при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Встроенная подсветка помогает работать даже в плохоосвещенных местах. Практичный крючок позволяет носить инструмент на ремне.