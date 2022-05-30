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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
    Арт. X104804130260916
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130260916
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		23
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8СЛК2 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежа при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Встроенная подсветка помогает работать даже в плохоосвещенных местах. Практичный крючок позволяет носить инструмент на ремне.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Рукоятка с нескользящим покрытием - для комфортной работы
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Небольшой вес (1 кг)
        • Электронная защита от перегрузки
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Elitech ДА 10.8СЛК2