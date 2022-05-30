Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8 СЛК2
Арт. X104804130260916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|23
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Elitech ДА 10.8СЛК2 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежа при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Встроенная подсветка помогает работать даже в плохоосвещенных местах. Практичный крючок позволяет носить инструмент на ремне.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Рукоятка с нескользящим покрытием - для комфортной работы
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Небольшой вес (1 кг)
- Электронная защита от перегрузки
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Elitech ДА 10.8СЛК2