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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
5.0
2
6 515 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Арт. О00000006890
5.0
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT

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6 515 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000006890
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
28
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 515 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT предназначена для домашних мастеров. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя упрощают снятие/установку бит и сверл. Предусмотрена встроенная подсветка, а это значит при недостаточном освещении Вы будете видеть рабочую зону и не допустите ошибки. В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати одного режима крутящего момента.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Ремешок - для подвешивания инструмента на руку
    • Встроенная подсветка - для хорошей видимости рабочей зоны
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Sturm CD3214LT