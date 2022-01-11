Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3214LT предназначена для домашних мастеров. Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя упрощают снятие/установку бит и сверл. Предусмотрена встроенная подсветка, а это значит при недостаточном освещении Вы будете видеть рабочую зону и не допустите ошибки. В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати одного режима крутящего момента.

Преимущества