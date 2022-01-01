Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т

Преимущества

Площадь опорной площадки - 95 см 2

Диаметр подхватной платформы - 35 мм

Эффективность функционирования

Компактный корпус

Высокий КПД

Долгий срок службы

Домкрат БелАК БАК.00046 (12 тонн) предназначается для безопасного подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Плавный ход штока, высокий КПД, а также низкое рабочее усилие обеспечивают высокую эффективность в работе. Модель оснащается гидроцилиндром, что значительно облегчает работу оператора, так как не требует особых усилий во время эксплуатации