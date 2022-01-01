Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
Арт. О00000035962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|105х90
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Материал корпуса
|сталь
- Домкрат БелАК БАК.00046 (12 тонн) предназначается для безопасного подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Плавный ход штока, высокий КПД, а также низкое рабочее усилие обеспечивают высокую эффективность в работе. Модель оснащается гидроцилиндром, что значительно облегчает работу оператора, так как не требует особых усилий во время эксплуатации
Преимущества
- Площадь опорной площадки - 95 см2
- Диаметр подхватной платформы - 35 мм
- Эффективность функционирования
- Компактный корпус
- Высокий КПД
- Долгий срок службы