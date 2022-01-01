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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
2 500 ₽
2 820 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
    Арт. О00000035962
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00046, 12 т

      • -320 ₽
      2 500 ₽
      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035962

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		105х90
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      • -320 ₽
      2 500 ₽
      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат БелАК БАК.00046 (12 тонн) предназначается для безопасного подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Плавный ход штока, высокий КПД, а также низкое рабочее усилие обеспечивают высокую эффективность в работе. Модель оснащается гидроцилиндром, что значительно облегчает работу оператора, так как не требует особых усилий во время эксплуатации

        Преимущества

        • Площадь опорной площадки - 95 см2
        • Диаметр подхватной платформы - 35 мм
        • Эффективность функционирования
        • Компактный корпус
        • Высокий КПД
        • Долгий срок службы