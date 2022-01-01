Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т
Арт. О00000035968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|110х100
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Материал корпуса
|сталь
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- Домкрат БелАК БАК.00047 (15 тонн) позволяет поднимать груз весом до 15 тонн. Приспособление используется в автомастерской или на станциях технического обслуживания автомобилей. Модель оснащается гидроцилиндром, что значительно облегчает работу оператора, так как не требует особых усилий во время эксплуатации
Преимущества
- Диаметр подхватной платформы - 35 мм
- Высокое качество сборки
- Эффективность функционирования
- Компактный корпус
- Высокий КПД
- Долгий срок службы
- Широкий интервал рабочих температур