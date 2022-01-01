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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т
3 480 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т
    Арт. О00000035968
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т

      3 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035968

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		110х100
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      3 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат БелАК БАК.00047 (15 тонн) позволяет поднимать груз весом до 15 тонн. Приспособление используется в автомастерской или на станциях технического обслуживания автомобилей. Модель оснащается гидроцилиндром, что значительно облегчает работу оператора, так как не требует особых усилий во время эксплуатации

        Преимущества

        • Диаметр подхватной платформы - 35 мм
        • Высокое качество сборки
        • Эффективность функционирования
        • Компактный корпус
        • Высокий КПД
        • Долгий срок службы
        • Широкий интервал рабочих температур