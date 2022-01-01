Домкрат гидравлический БелАК БАК.00047, 15 т

Преимущества

Диаметр подхватной платформы - 35 мм

Высокое качество сборки

Эффективность функционирования

Компактный корпус

Высокий КПД

Долгий срок службы

Широкий интервал рабочих температур

Домкрат БелАК БАК.00047 (15 тонн) позволяет поднимать груз весом до 15 тонн. Приспособление используется в автомастерской или на станциях технического обслуживания автомобилей. Модель оснащается гидроцилиндром, что значительно облегчает работу оператора, так как не требует особых усилий во время эксплуатации