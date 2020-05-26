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Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Арт. Ю00000020789
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium

      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000020789
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 53 LSI Premium 512109050 используется для ухода за газоном. Оснащена пластиковым травосборником с технологией Ultimate Airflow, позволяющей увеличить объем скошенной травы до 20%. Газонокосилка поддерживает четыре рабочих режима: сбор травы в травосборник, боковой и задний выбросы, мульчирование. Благодаря увеличенному размеру колес обеспечивается плавное передвижение агрегата.

        Преимущества

        • Регулируемая высота скашивания
        • Полностью пластиковый травосборник
        • Высокая производительность и простота в обслуживании
        • Для облегчения работы агрегат оснащен приводом на колеса
        • Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность
        • Штуцер для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы