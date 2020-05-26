Бензиновая газонокосилка Patriot PT 53 LSi Premium
Арт. Ю00000020789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 53 LSI Premium 512109050 используется для ухода за газоном. Оснащена пластиковым травосборником с технологией Ultimate Airflow, позволяющей увеличить объем скошенной травы до 20%. Газонокосилка поддерживает четыре рабочих режима: сбор травы в травосборник, боковой и задний выбросы, мульчирование. Благодаря увеличенному размеру колес обеспечивается плавное передвижение агрегата.
Преимущества
- Регулируемая высота скашивания
- Полностью пластиковый травосборник
- Высокая производительность и простота в обслуживании
- Для облегчения работы агрегат оснащен приводом на колеса
- Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность
- Штуцер для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы