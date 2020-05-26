Преимущества

Регулируемая высота скашивания

Полностью пластиковый травосборник

Высокая производительность и простота в обслуживании

Для облегчения работы агрегат оснащен приводом на колеса

Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность

Штуцер для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы

Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 53 LSI Premium 512109050 используется для ухода за газоном. Оснащена пластиковым травосборником с технологией Ultimate Airflow, позволяющей увеличить объем скошенной травы до 20%. Газонокосилка поддерживает четыре рабочих режима: сбор травы в травосборник, боковой и задний выбросы, мульчирование. Благодаря увеличенному размеру колес обеспечивается плавное передвижение агрегата.