Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024

Бензиновая газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
Арт. X18612911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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- Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 52LS 512109024 - многофункциональная и самоходная модель для больших и средних участков. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Имеет режим сбора растительных отходов в контейнере, режим мульчирования и режим бокового выброса. Рукоятка легко складывается для обеспечения компактности при хранении и удобства транспортировки косилки. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм.
Преимущества
- Самоходная модель
- Прочный стальной корпус - долгий срок службы
- Мульчирование
- Режим боковой выброс
- Штуцер для подключения шланга
- Большие задние колеса - маневренность
- Мощный бензиновый двигатель
- Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
- Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)
- Съемный травосборник