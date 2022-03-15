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Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Арт. X18612911
    5.0
    2
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
    Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024
      Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024

      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612911
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 52LS 512109024 - многофункциональная и самоходная модель для больших и средних участков. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Имеет режим сбора растительных отходов в контейнере, режим мульчирования и режим бокового выброса. Рукоятка легко складывается для обеспечения компактности при хранении и удобства транспортировки косилки. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Прочный стальной корпус - долгий срок службы
        • Мульчирование
        • Режим боковой выброс
        • Штуцер для подключения шланга
        • Большие задние колеса - маневренность
        • Мощный бензиновый двигатель
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
        • Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)
        • Съемный травосборник