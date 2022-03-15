Бензиновая самоходная газонокосилка Patriot PT 52 LS 512109024

Преимущества

Самоходная модель

Прочный стальной корпус - долгий срок службы

Мульчирование

Режим боковой выброс

Штуцер для подключения шланга

Большие задние колеса - маневренность

Мощный бензиновый двигатель

Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора

Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)

Съемный травосборник

Бензиновая газонокосилка PATRIOT PT 52LS 512109024 - многофункциональная и самоходная модель для больших и средних участков. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Имеет режим сбора растительных отходов в контейнере, режим мульчирования и режим бокового выброса. Рукоятка легко складывается для обеспечения компактности при хранении и удобства транспортировки косилки. Высота покоса регулируется с помощью центрального рычага в диапазоне 25-75 мм.