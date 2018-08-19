Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Регулируемая по высоте рукоятка

Прочный стальной корпус

Мощный бензиновый двигатель

Три режима: сбор в травосборник, выброс травы в сторону и мульчирование

Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки бензиновой газонокосилки PATRIOT PT 47BS 512109016

Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора

Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)

Большие задние колеса - маневренность

Наличие штуцера для поливочного шланга обеспечивает легкость очистки режущей деки после работы

Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016 - модель для малых и средних приусадебных участков. Режимы работы её разнообразны. Машина выполняет мульчирование (измельчение травы и рассеивание по газону), сбор травы в накопительный контейнер и боковой выброс. Это позволяет правильно ухаживать за газоном. Мотор от известного производителя Briggs&Stratton славится надежностью, высокой производительностью и долговечностью. Характеризуется низким уровнем выбросов.