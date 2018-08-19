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Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016
    Арт. X18612934
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016
    Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016
      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016

      Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612934
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, л.с.
      		3.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016 - модель для малых и средних приусадебных участков. Режимы работы её разнообразны. Машина выполняет мульчирование (измельчение травы и рассеивание по газону), сбор травы в накопительный контейнер и боковой выброс. Это позволяет правильно ухаживать за газоном. Мотор от известного производителя Briggs&Stratton славится надежностью, высокой производительностью и долговечностью. Характеризуется низким уровнем выбросов.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Регулируемая по высоте рукоятка
        • Прочный стальной корпус
        • Мощный бензиновый двигатель
        • Три режима: сбор в травосборник, выброс травы в сторону и мульчирование
        • Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки бензиновой газонокосилки PATRIOT PT 47BS 512109016
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
        • Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)
        • Большие задние колеса - маневренность
        • Наличие штуцера для поливочного шланга обеспечивает легкость очистки режущей деки после работы