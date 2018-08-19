Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016
Арт. X18612934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, л.с.
|3.5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
- Бензиновая газонокосилка Patriot PT 47BS 512109016 - модель для малых и средних приусадебных участков. Режимы работы её разнообразны. Машина выполняет мульчирование (измельчение травы и рассеивание по газону), сбор травы в накопительный контейнер и боковой выброс. Это позволяет правильно ухаживать за газоном. Мотор от известного производителя Briggs&Stratton славится надежностью, высокой производительностью и долговечностью. Характеризуется низким уровнем выбросов.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Прочный стальной корпус
- Мощный бензиновый двигатель
- Три режима: сбор в травосборник, выброс травы в сторону и мульчирование
- Складная рукоятка - удобство хранения и транспортировки бензиновой газонокосилки PATRIOT PT 47BS 512109016
- Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
- Центральная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)
- Большие задние колеса - маневренность
- Наличие штуцера для поливочного шланга обеспечивает легкость очистки режущей деки после работы