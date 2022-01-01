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Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW
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Разводные ключи
    Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW
    Арт. О00000021874
    Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW
    Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW
      Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW
      Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW

      Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000021874

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		32
      Мин. расстояние между губками, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный быстрозажимной ключ BERGER BG BG-0832QW заменяет собой большое количество разнообразных ключей. Самостоятельно регулируется, освобождая от выбора ключа нужного размера. Благодаря особому дизайну губок исключено скольжение и скругление граней крепежа. При изготовлении используется высокопрочная хромванадиевая сталь, поэтому инструмент обладает длительным сроком эксплуатации

        Преимущества

        • Изделие выполнено из кованой хромованадиевой стали, что гарантирует долгий срок службы и высокую прочность
        • Саморегулирующаяся головка - отсутствие необходимости в выборе нужного ключа
        • Многоцелевое использование быстрозажимного ключа
        • Уникальная конструкция
        • Надежность
        • Небольшой размер
        • Возможность использования как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
        • Зубцы на губках
        • Подходит для работы с разными профилями
        • Ускоренный захват
        • Маленькая головка для крепежа от 8 до 17 мм, большая головка - от 14 до 32 мм
        • Работа со скругленными болтами