Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW
Арт. О00000021874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Макс. расстояние между губками, мм
|32
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Мин. расстояние между губками, мм
|8
- Многофункциональный быстрозажимной ключ BERGER BG BG-0832QW заменяет собой большое количество разнообразных ключей. Самостоятельно регулируется, освобождая от выбора ключа нужного размера. Благодаря особому дизайну губок исключено скольжение и скругление граней крепежа. При изготовлении используется высокопрочная хромванадиевая сталь, поэтому инструмент обладает длительным сроком эксплуатации
Преимущества
- Изделие выполнено из кованой хромованадиевой стали, что гарантирует долгий срок службы и высокую прочность
- Саморегулирующаяся головка - отсутствие необходимости в выборе нужного ключа
- Многоцелевое использование быстрозажимного ключа
- Уникальная конструкция
- Надежность
- Небольшой размер
- Возможность использования как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Зубцы на губках
- Подходит для работы с разными профилями
- Ускоренный захват
- Маленькая головка для крепежа от 8 до 17 мм, большая головка - от 14 до 32 мм
- Работа со скругленными болтами