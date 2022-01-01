Ключ сантехнический многофункциональный быстрозажимной Berger BG BG-0832QW

Преимущества

Изделие выполнено из кованой хромованадиевой стали, что гарантирует долгий срок службы и высокую прочность

Саморегулирующаяся головка - отсутствие необходимости в выборе нужного ключа

Многоцелевое использование быстрозажимного ключа

Уникальная конструкция

Надежность

Небольшой размер

Возможность использования как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Зубцы на губках

Подходит для работы с разными профилями

Ускоренный захват

Маленькая головка для крепежа от 8 до 17 мм, большая головка - от 14 до 32 мм

Работа со скругленными болтами

Многофункциональный быстрозажимной ключ BERGER BG BG-0832QW заменяет собой большое количество разнообразных ключей. Самостоятельно регулируется, освобождая от выбора ключа нужного размера. Благодаря особому дизайну губок исключено скольжение и скругление граней крепежа. При изготовлении используется высокопрочная хромванадиевая сталь, поэтому инструмент обладает длительным сроком эксплуатации