Профессиональный болторез Brigadier 23006 (750 мм)

Преимущества

Рукоятки имеют оптимальную длину, что облегчает работу оператора, концы покрыты резиной против соскальзывания рук

Надежность

Профессиональный болторез, 750мм Brigadier 23006 оснащены закаленными стальными лезвиями с фосфатным покрытием, обладающими высокой режущей способностью. Данный инструмент используется для срезания болтов и перекусывания арматурных прутков.