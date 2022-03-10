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Профессиональный болторез Brigadier 23006 (750 мм)
5.0
2
Найти аналог
Болторезы
    Профессиональный болторез Brigadier 23006 (750 мм)
    Арт. X96895
    5.0
    2
    Профессиональный болторез Brigadier 23006 (750 мм)

      Профессиональный болторез Brigadier 23006 (750 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96895
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		750
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный болторез, 750мм Brigadier 23006 оснащены закаленными стальными лезвиями с фосфатным покрытием, обладающими высокой режущей способностью. Данный инструмент используется для срезания болтов и перекусывания арматурных прутков.

        Преимущества

        • Рукоятки имеют оптимальную длину, что облегчает работу оператора, концы покрыты резиной против соскальзывания рук
        • Надежность