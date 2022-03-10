Профессиональный болторез Brigadier 23006 (750 мм)
Арт. X96895
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|750
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Профессиональный болторез, 750мм Brigadier 23006 оснащены закаленными стальными лезвиями с фосфатным покрытием, обладающими высокой режущей способностью. Данный инструмент используется для срезания болтов и перекусывания арматурных прутков.
Преимущества
- Рукоятки имеют оптимальную длину, что облегчает работу оператора, концы покрыты резиной против соскальзывания рук
- Надежность