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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
4.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Арт. О00000034310
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034310
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200, 2 аккумулятора 06039D3007 – небольшой и легкий инструмент, отличающийся простотой настройки, а также удобством использования и управления без снижения производительности. Подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе. Патрон с одной муфтой позволяет быстро и легко заменять биты. Благодаря 20 настройкам крутящего момента, настройке сверления и двухскоростному редуктору можно подстроиться под любую задачу. Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает хорошую видимость в любых условиях работы.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Сверла и биты в комплекте – не нужно тратить дополнительное время на их поиски
        • 2 аккумулятора для работы без простоев
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки