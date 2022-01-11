Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 06039D3007, 2 аккумулятора

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Сверла и биты в комплекте – не нужно тратить дополнительное время на их поиски

2 аккумулятора для работы без простоев

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 1200, 2 аккумулятора 06039D3007 – небольшой и легкий инструмент, отличающийся простотой настройки, а также удобством использования и управления без снижения производительности. Подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе. Патрон с одной муфтой позволяет быстро и легко заменять биты. Благодаря 20 настройкам крутящего момента, настройке сверления и двухскоростному редуктору можно подстроиться под любую задачу. Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает хорошую видимость в любых условиях работы.