Преимущества

Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря компактной конструкции, инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Кейс защищает инструмент от поломки во время транспортировки, а также удобен при хранении. Дополнительно можно приобрести насадки для работы в труднодоступных местах.