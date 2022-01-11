Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
Арт. О00000001109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря компактной конструкции, инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Кейс защищает инструмент от поломки во время транспортировки, а также удобен при хранении. Дополнительно можно приобрести насадки для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах
- Двухскоростной редуктор
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки