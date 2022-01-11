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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
    Арт. О00000001109
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000001109
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.001 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря компактной конструкции, инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Кейс защищает инструмент от поломки во время транспортировки, а также удобен при хранении. Дополнительно можно приобрести насадки для работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Двухскоростной редуктор
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки