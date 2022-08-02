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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
    Арт. О00000034296
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034296
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 Solo 0.601.9H8.000 применяется для сверления отверстий в различных материалах и закручивания/откручивания резьбовых соединений. Благодаря компактному дизайну удобен для работы в стесненных условиях. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Удобный подвес инструмента
        • Система защиты аккумулятора
        • Легкий вес для неутомительной работы
        • Обрезиненная рукоять для надежного захвата
        • Быстрозажимной патрон для легкой смены оснастки
        • Идеальное соотношение производительности и компактности
        • Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю
        • Отключение двигателя при перегрузке, перегрева или блокировке
        • Оптимальная передача мощности и снижение износа за счет цельнометаллического редуктора
        • Оптимизированный крутящий момент для завинчивания шурупов и скорости сверления
        • Наилучшие результаты благодаря предварительно выбранной скорости для задач, требующих определенной скорости обработки материалов
        • Совместимость Bosch GSR 12V-35 Solo 0.601.9H8.000 с аккумуляторами 10.8 и 12 В
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда