Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 06019H8000
Арт. О00000034296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-35 Solo 0.601.9H8.000 применяется для сверления отверстий в различных материалах и закручивания/откручивания резьбовых соединений. Благодаря компактному дизайну удобен для работы в стесненных условиях. Надежный бесщеточный двигатель гарантирует высокую производительность. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала. Встроенная подсветка оптимально освещает рабочее пространство.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Удобный подвес инструмента
- Система защиты аккумулятора
- Легкий вес для неутомительной работы
- Обрезиненная рукоять для надежного захвата
- Быстрозажимной патрон для легкой смены оснастки
- Идеальное соотношение производительности и компактности
- Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю
- Отключение двигателя при перегрузке, перегрева или блокировке
- Оптимальная передача мощности и снижение износа за счет цельнометаллического редуктора
- Оптимизированный крутящий момент для завинчивания шурупов и скорости сверления
- Наилучшие результаты благодаря предварительно выбранной скорости для задач, требующих определенной скорости обработки материалов
- Совместимость Bosch GSR 12V-35 Solo 0.601.9H8.000 с аккумуляторами 10.8 и 12 В
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда