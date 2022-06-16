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Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)
5.0
1
Найти аналог
Мотоблочные адаптеры
    Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)
    Арт. О00000009709
    5.0
    1
    Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)
    Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)
      Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)
      Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)

      Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009709
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		ездовой модуль
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Адаптер передний, пахотно-ездовой ТАНДЕМ Целина ПМ-06 рекомендован для использования с мотоблоками «Целина», «Каскад», «Нева», «Кадви» и пр.

        Преимущества

        • Колея: 620 мм
        • Тормоза дисковые на заднюю ось: приобретаются отдельно
        • Шины пневматические: 4.0"-10"
        • Рабочая скорость движения: 10 км/час