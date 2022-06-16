Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)

Преимущества

Колея: 620 мм

Тормоза дисковые на заднюю ось: приобретаются отдельно

Шины пневматические: 4.0"-10"

Рабочая скорость движения: 10 км/час

Адаптер передний, пахотно-ездовой ТАНДЕМ Целина ПМ-06 рекомендован для использования с мотоблоками «Целина», «Каскад», «Нева», «Кадви» и пр.