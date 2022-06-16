Передний пахотно-ездовой адаптер Целина Тандем ПМ-06 (90 л, 150 кг)
Арт. О00000009709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|ездовой модуль
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Количество предметов, шт
|1
- Адаптер передний, пахотно-ездовой ТАНДЕМ Целина ПМ-06 рекомендован для использования с мотоблоками «Целина», «Каскад», «Нева», «Кадви» и пр.
Преимущества
- Колея: 620 мм
- Тормоза дисковые на заднюю ось: приобретаются отдельно
- Шины пневматические: 4.0"-10"
- Рабочая скорость движения: 10 км/час