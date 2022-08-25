Дальномер CONDTROL XS
Арт. X30300038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер - рулетка CONDTROL XS помогает измерять расстояния от 0.2 до 30 м. Он оснащен двухстрочным ЖК-дисплеем с подсветкой. Корпус прибора обрезинен, что обеспечивает удобство в работе. Устройство питается от 2 щелочных батареек 1.5 В LR3 ААА. При бездействии лазер и прибор отключаются автоматически, что продлевает ресурс батарей. Одного комплекта батареек хватает приблизительно на 6000 измерений.
Преимущества
- Функции: длина, площадь, объем, Пифагор 1
- Функции сложения/вычитания: длин, MIN/MAX, трекинг
- Срок службы элементов питания: до 6000 измерений
- Автоматическое отключение через 150 секунд
- Подсветка дисплея
- Точка отсчета: тыл