Дальномер CONDTROL XS

Преимущества

Функции: длина, площадь, объем, Пифагор 1

Функции сложения/вычитания: длин, MIN/MAX, трекинг

Срок службы элементов питания: до 6000 измерений

Автоматическое отключение через 150 секунд

Подсветка дисплея

Точка отсчета: тыл

Лазерный дальномер - рулетка CONDTROL XS помогает измерять расстояния от 0.2 до 30 м. Он оснащен двухстрочным ЖК-дисплеем с подсветкой. Корпус прибора обрезинен, что обеспечивает удобство в работе. Устройство питается от 2 щелочных батареек 1.5 В LR3 ААА. При бездействии лазер и прибор отключаются автоматически, что продлевает ресурс батарей. Одного комплекта батареек хватает приблизительно на 6000 измерений.