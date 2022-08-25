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Дальномер CONDTROL XS
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Дальномер CONDTROL XS
    Арт. X30300038
    5.0
    1
    Дальномер CONDTROL XS
    Дальномер CONDTROL XS
      Дальномер CONDTROL XS
      Дальномер CONDTROL XS

      Дальномер CONDTROL XS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300038
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер - рулетка CONDTROL XS помогает измерять расстояния от 0.2 до 30 м. Он оснащен двухстрочным ЖК-дисплеем с подсветкой. Корпус прибора обрезинен, что обеспечивает удобство в работе. Устройство питается от 2 щелочных батареек 1.5 В LR3 ААА. При бездействии лазер и прибор отключаются автоматически, что продлевает ресурс батарей. Одного комплекта батареек хватает приблизительно на 6000 измерений.

        Преимущества 

        • Функции: длина, площадь, объем, Пифагор 1
        • Функции сложения/вычитания: длин, MIN/MAX, трекинг
        • Срок службы элементов питания: до 6000 измерений
        • Автоматическое отключение через 150 секунд
        • Подсветка дисплея
        • Точка отсчета: тыл