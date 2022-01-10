Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
Арт. О00000035058
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
Арт. О00000035058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор из 104 инструментов для дома DKCD12FU-Li 104 tools + 063-4104 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Быстрая замена оснастки. Быстрозажимной принцип установки патрона экономит время на замену оснастки. Удобная работа. Обрезиненная рукоять удобно лежит в руке и не выскальзывает из нее в процессе работы.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки
- Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
- Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
- Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
- Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы
- Фонарик эффективно освещает в темноте
- Переключатель для прямого и реверсивного вращения