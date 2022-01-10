Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления

Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов

Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой

Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы

Фонарик эффективно освещает в темноте

Переключатель для прямого и реверсивного вращения

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор из 104 инструментов для дома DKCD12FU-Li 104 tools + 063-4104 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Быстрая замена оснастки. Быстрозажимной принцип установки патрона экономит время на замену оснастки. Удобная работа. Обрезиненная рукоять удобно лежит в руке и не выскальзывает из нее в процессе работы.