Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
    Арт. О00000035058
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li 063-4104, c набор 104 инструмента для дома

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035058
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO + набор из 104 инструментов для дома DKCD12FU-Li 104 tools + 063-4104 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Быстрая замена оснастки. Быстрозажимной принцип установки патрона экономит время на замену оснастки. Удобная работа. Обрезиненная рукоять удобно лежит в руке и не выскальзывает из нее в процессе работы.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки
        • Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления
        • Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов
        • Удобство благодаря запасной кнопке, позволяющей работать одной рукой
        • Облегченная конструкция и прорезиненная ручка для удобной работы
        • Фонарик эффективно освещает в темноте
        • Переключатель для прямого и реверсивного вращения