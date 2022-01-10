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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
    Арт. О00000034974
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034974
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SET2 FU 063-4146 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности. Удобная рукоятка. Инструмент оснащен удобной рукояткой с прорезиненными вставками для надежного хвата и удержания. Экономия времени. Модель оснащена надежным быстрозажимным патроном для быстрой замены и надежного крепления оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Прорезиненная рукоять для надежного хвата 
        • Защита от перегрева АКБ
        • Переключатель для прямого и реверсивного вращения
        • Фонарик эффективно освещает в темноте
        • Облегченная конструкция для комфортной работы
        • Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения
        • Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления