Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Прорезиненная рукоять для надежного хвата

Защита от перегрева АКБ

Переключатель для прямого и реверсивного вращения

Фонарик эффективно освещает в темноте

Облегченная конструкция для комфортной работы

Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения

Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SET2 FU 063-4146 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности. Удобная рукоятка. Инструмент оснащен удобной рукояткой с прорезиненными вставками для надежного хвата и удержания. Экономия времени. Модель оснащена надежным быстрозажимным патроном для быстрой замены и надежного крепления оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.