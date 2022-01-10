Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 SET2 FU 063-4146, 1.5 Ач
Арт. О00000034974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SET2 FU 063-4146 помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности. Удобная рукоятка. Инструмент оснащен удобной рукояткой с прорезиненными вставками для надежного хвата и удержания. Экономия времени. Модель оснащена надежным быстрозажимным патроном для быстрой замены и надежного крепления оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Прорезиненная рукоять для надежного хвата
- Защита от перегрева АКБ
- Переключатель для прямого и реверсивного вращения
- Фонарик эффективно освещает в темноте
- Облегченная конструкция для комфортной работы
- Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения
- Две скорости дают возможность использования высокой (1500 об/мин) или низкой (400 об/мин) скорости сверления