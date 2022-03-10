Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
Арт. X1048041302347
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|22
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|2
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Класс товара
|бытовой
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3112Е подходит для домашних мастеров. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. На инструменте можно выставить один из восемнадцати возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Функция моментальной остановки
- Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки
- Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Полностью прорезиненная рукоятка СОЮЗ ДШС-3112Е - для надежного хвата
- 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными типами материалов
- Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти