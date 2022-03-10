Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3112Е подходит для домашних мастеров. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. На инструменте можно выставить один из восемнадцати возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов.

Преимущества