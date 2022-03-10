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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
    Арт. X1048041302347
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3112Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302347
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Макс. крутящий момент, Нм
      		22
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		2
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ ДШС-3112Е подходит для домашних мастеров. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. На инструменте можно выставить один из восемнадцати возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
        • Функция моментальной остановки
        • Функция реверса - для быстрой смены направления вращения оснастки
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Полностью прорезиненная рукоятка СОЮЗ ДШС-3112Е - для надежного хвата
        • 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными типами материалов
        • Литий-ионный аккумулятор - исключается возможность саморазрядки и отсутствует эффект памяти