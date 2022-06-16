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Электрическая цепная пила Makita UC4050A
5.0
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Makita UC4050A
    Арт. О00000000681
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Makita UC4050A
    Электрическая цепная пила Makita UC4050A
      Электрическая цепная пила Makita UC4050A
      Электрическая цепная пила Makita UC4050A

      Электрическая цепная пила Makita UC4050A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000000681
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		56
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрическая цепная пила Makita UC4050A предназначена для обрезки веток, заготовки дров и бытового строительства. Дополнительная рукоятка оснащена оградительным щитком, при касании которого срабатывает тормоз цепи. Автоматическая подача масла для смазывания шины обеспечивает износостойкость инструмента.

        Преимущества

        • Автоматическая смазка цепи - долгий срок службы
        • Отсутствие выхлопных газов - возможность работать в закрытых помещениях
        • Инерционный тормоз моментально останавливает цепь - безопасность при использовании
        • Кнопка блокировки включения
        • Две рукоятки - для надежного удержания
        • Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены, без обращения в сервисные центры
        • Легкое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента