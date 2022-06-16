Электрическая цепная пила Makita UC4050A предназначена для обрезки веток, заготовки дров и бытового строительства. Дополнительная рукоятка оснащена оградительным щитком, при касании которого срабатывает тормоз цепи. Автоматическая подача масла для смазывания шины обеспечивает износостойкость инструмента.

Преимущества