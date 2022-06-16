Электрическая цепная пила Makita UC4050A
Арт. О00000000681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|56
Электрическая цепная пила Makita UC4050A предназначена для обрезки веток, заготовки дров и бытового строительства. Дополнительная рукоятка оснащена оградительным щитком, при касании которого срабатывает тормоз цепи. Автоматическая подача масла для смазывания шины обеспечивает износостойкость инструмента.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи - долгий срок службы
- Отсутствие выхлопных газов - возможность работать в закрытых помещениях
- Инерционный тормоз моментально останавливает цепь - безопасность при использовании
- Кнопка блокировки включения
- Две рукоятки - для надежного удержания
- Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены, без обращения в сервисные центры
- Легкое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента