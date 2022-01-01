Тележка мотоблочная Forza-9 650кг. 2-местн.
Арт. О00000014580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|тележка
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Количество предметов, шт
|1
- Тележка прицепная FORZA-9 рамной конструкции, с сиденьем-ящиком, тремя откидными бортами, самосвального типа (далее тележка). Подходит к мотоблокам Forz и другим тяжелым мотоблокам. Предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных и лесных хозяйствах, а также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и в коммунальном хозяйстве.
Преимущества
- Тележка используется для внутрихозяйственных перевозок и не должна использоваться на автомобильных дорогах и магистралях
- Надежность
- Функциональность