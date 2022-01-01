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Тележка мотоблочная Forza-9 650кг. 2-местн.
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Тележки для мотоблоков
    Тележка мотоблочная Forza-9 650кг. 2-местн.
    Арт. О00000014580
    Тележка мотоблочная Forza-9 650кг. 2-местн.

      Тележка мотоблочная Forza-9 650кг. 2-местн.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014580

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка прицепная FORZA-9  рамной конструкции, с сиденьем-ящиком,  тремя откидными бортами, самосвального типа (далее тележка). Подходит к мотоблокам Forz  и другим тяжелым мотоблокам. Предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных и лесных хозяйствах, а также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и в коммунальном хозяйстве.

        Преимущества

        • Тележка используется для внутрихозяйственных перевозок и не должна использоваться на автомобильных дорогах и магистралях
        • Надежность
        • Функциональность