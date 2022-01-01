Тележка мотоблочная Forza-9 650кг. 2-местн.

Преимущества

Тележка используется для внутрихозяйственных перевозок и не должна использоваться на автомобильных дорогах и магистралях

Надежность

Функциональность

Тележка прицепная FORZA-9 рамной конструкции, с сиденьем-ящиком, тремя откидными бортами, самосвального типа (далее тележка). Подходит к мотоблокам Forz и другим тяжелым мотоблокам. Предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных и лесных хозяйствах, а также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и в коммунальном хозяйстве.