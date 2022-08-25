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Фото/видео штатив ADA Digit 130
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Видео фото/видео штатив ADA Digit 130
    Арт. geototal_163
    5.0
    1
    Фото/видео штатив ADA Digit 130

      Видео фото/видео штатив ADA Digit 130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_163
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Присоединительная резьба, дюйм
      		1/4
      Вес, кг
      		0.65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фото/видео штатив ADA Digit 130 - раскладной штатив с элевационной колонкой до 130 см. Особенности и преимущества:
        • Легкий штатив выполнен из алюминиевого сплава. Малый размер, сумка для переноски - легко носить, легко работать.
        • Универсальный штатив для работы с традиционным фотоаппаратом или видеокамерой отлично подходит для работы с лазерным инструментом.
        Комплектация:
        • Штатив.
        • Чехол.