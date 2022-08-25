Видео фото/видео штатив ADA Digit 130
Арт. geototal_163
Характеристики
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Производитель
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Присоединительная резьба, дюйм
|1/4
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Вес, кг
|0.65
- Фото/видео штатив ADA Digit 130 - раскладной штатив с элевационной колонкой до 130 см. Особенности и преимущества:
- Легкий штатив выполнен из алюминиевого сплава. Малый размер, сумка для переноски - легко носить, легко работать.
- Универсальный штатив для работы с традиционным фотоаппаратом или видеокамерой отлично подходит для работы с лазерным инструментом.
- Штатив.
- Чехол.