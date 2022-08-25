Легкий штатив выполнен из алюминиевого сплава. Малый размер, сумка для переноски - легко носить, легко работать.

Универсальный штатив для работы с традиционным фотоаппаратом или видеокамерой отлично подходит для работы с лазерным инструментом.

Штатив.

Чехол.

Фото/видео штатив ADA Digit 130 - раскладной штатив с элевационной колонкой до 130 см. Особенности и преимущества:Комплектация: