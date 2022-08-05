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Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Арт. О00000029571
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Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Арт. О00000029571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
|
Тип режущего элемента
|нож
|
Класс
|бытовой
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- Барабанная механическая газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00 отличается малошумностью и простотой использования. Применяется на дачах, приусадебных участках. Имеет 4-ступенчатую регулировку высоты стрижки (12, 22, 32, 42 мм). Колеса не портят газон и обеспечивают легкий ход. Рукоятка легко складывается, обеспечивая компактность при хранении агрегата.
Преимущества
- Простота использования
- Бесконтактный режущий механизм - бесшумная работа
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Нож выполнен из высокопрочной стали с покрытием, предотвращающим налипание срезанной травы
- Колеса не мнут траву
- Возможность дооснащения травосборником
- Эргономичная рукоятка