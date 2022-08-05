Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00

Преимущества

Простота использования

Бесконтактный режущий механизм - бесшумная работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Нож выполнен из высокопрочной стали с покрытием, предотвращающим налипание срезанной травы

Колеса не мнут траву

Возможность дооснащения травосборником

Эргономичная рукоятка

Барабанная механическая газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00 отличается малошумностью и простотой использования. Применяется на дачах, приусадебных участках. Имеет 4-ступенчатую регулировку высоты стрижки (12, 22, 32, 42 мм). Колеса не портят газон и обеспечивают легкий ход. Рукоятка легко складывается, обеспечивая компактность при хранении агрегата.