Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
5.0
1
11 260 ₽
Механические газонокосилки
  • Персональная скидка
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Арт. О00000029571
5.0
1
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
  • Персональная скидка
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00

Механическая барабанная газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000029571
5.0
1

Характеристики

Производитель
Gardena
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Германия
Тип режущего элемента
нож
Класс
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 260 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
85 ₽
5.0
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
790 ₽
Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
35 ₽
Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
Герметик Макрофлекс 1306885 (2005222) санитарный силиконовый белый 290мл
770 ₽
Герметик Макрофлекс 1306885 (2005222) санитарный силиконовый белый 290мл
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
410 ₽
Перчатки утепленные, износостойкие, двухслойные Зубр "Арктика" 11469-XL (пара)
Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
40 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)
110 ₽
Перчатки маслобензостойкие Зубр Механик 11276-XL_z01, тонкие, размер XL (пара)
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Нет в наличии
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Барабанная механическая газонокосилка Gardena 330 Classic 04027-20.000.00 отличается малошумностью и простотой использования. Применяется на дачах, приусадебных участках. Имеет 4-ступенчатую регулировку высоты стрижки (12, 22, 32, 42 мм). Колеса не портят газон и обеспечивают легкий ход. Рукоятка легко складывается, обеспечивая компактность при хранении агрегата.

    Преимущества

    • Простота использования
    • Бесконтактный режущий механизм - бесшумная работа
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Нож выполнен из высокопрочной стали с покрытием, предотвращающим налипание срезанной травы
    • Колеса не мнут траву
    • Возможность дооснащения травосборником
    • Эргономичная рукоятка