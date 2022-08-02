Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
Арт. Ю00000021625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB оснащена двигателем Briggs&Stratton BS625E мощностью 2.2 кВт.
Преимущества
- Современный дизайн
- Многофункциональность 4 в 1: Мульчирование/Сбор в травосборник/Выброс назад/Выброс на бок
- Удобное управление
- Надёжный 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Самоходная
- Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении