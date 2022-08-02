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Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
    Арт. Ю00000021625
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB

      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021625
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM53SB оснащена двигателем Briggs&Stratton BS625E мощностью 2.2 кВт.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Многофункциональность 4 в 1: Мульчирование/Сбор в травосборник/Выброс назад/Выброс на бок
        • Удобное управление
        • Надёжный 4-х тактный двигатель Briggs&Stratton
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Самоходная
        • Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении