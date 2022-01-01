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Газонокосилка Champion LM4622
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Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Champion LM4622
    Арт. champion_2893
    Газонокосилка Champion LM4622
    Газонокосилка Champion LM4622
    Газонокосилка Champion LM4622
    Газонокосилка Champion LM4622
    Газонокосилка Champion LM4622
      Газонокосилка Champion LM4622
      Газонокосилка Champion LM4622
      Газонокосилка Champion LM4622
      Газонокосилка Champion LM4622
      Газонокосилка Champion LM4622

      Газонокосилка Champion LM4622

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2893

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка CHAMPION LM4622 предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Она имеет режим мульчирования, при котором трава измельчается и выбрасывается на лужайку в виде мельчайших частиц. Регулировка высоты скоса производится с помощью центрального рычага в диапазоне от 25 до 75 мм. Рукоятка газонокосилки легко складывается для экономии места при хранении и транспортировке.

        Преимущества

        • Прочная стальная дека
        • Удобная система запуска ручным стартером
        • Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
        • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)