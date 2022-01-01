Газонокосилка Champion LM4622
Арт. champion_2893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Газонокосилка CHAMPION LM4622 предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Она имеет режим мульчирования, при котором трава измельчается и выбрасывается на лужайку в виде мельчайших частиц. Регулировка высоты скоса производится с помощью центрального рычага в диапазоне от 25 до 75 мм. Рукоятка газонокосилки легко складывается для экономии места при хранении и транспортировке.
Преимущества
- Прочная стальная дека
- Удобная система запуска ручным стартером
- Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)