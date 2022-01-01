Преимущества

Прочная стальная дека

Удобная система запуска ручным стартером

Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Газонокосилка CHAMPION LM4622 предназначена для ухода за газоном на приусадебном участке. Она имеет режим мульчирования, при котором трава измельчается и выбрасывается на лужайку в виде мельчайших частиц. Регулировка высоты скоса производится с помощью центрального рычага в диапазоне от 25 до 75 мм. Рукоятка газонокосилки легко складывается для экономии места при хранении и транспортировке.