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Механическая газонокосилка Husqvana 64 9649540-03
5.0
1
Найти аналог
Механические газонокосилки
    Механическая газонокосилка Husqvana 64 9649540-03
    Арт. X18612012
    5.0
    1
    Механическая газонокосилка Husqvana 64 9649540-03

      Механическая газонокосилка Husqvana 64 9649540-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18612012
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип режущего элемента
      		нож
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Механическая газонокосилка Husqvarna 64 9649540-03 оснащена системой стрижки Novocut - регулируемая высота стрижки от 12 до 55 мм, а ширина скашивания составляет 40 см. Косилка максимальна удобна даже при эксплуатации в высокой траве и имеет долгий срок службы за счет износостойкого стального корпуса. Данная модель подходит для газонов, не требующих частой стрижки.

        Преимущества

        • Колеса косилки выполнены из прочного полипропилена
        • Машина надежна и долговечна за счет корпуса, выполненного из стали