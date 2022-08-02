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Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48 TK 6609-9050
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48 TK 6609-9050
    Арт. X18612989
    5.0
    1
    Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48 TK 6609-9050

      Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48 TK 6609-9050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612989
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48TK имеет мощный четырехтактный силовой двигатель, сделанный в Италии, объем цилиндра которого равен 159 куб.см., а мощность достигает 5 л.с. Благодаря верхнеклапанной системе, отвечающей за газораспределение, и чугунной гильзе цилиндра, удалось добиться значительного увеличения моторесурса двигателя, при этом, снизив уровень шума и вибрации и улучшив экономию топлива. Самоходный тип косилки и наличие привода на задние колеса исключает необходимость толкания косилки по участку во время работы.

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус
        • Удобная рукоять, легкий старт и легкость маневрирования 
        • Оснащена прочными колесами с подшипниковой системой, увеличивающей надежность хода
        • Высоту среза можно легко отрегулировать в диапазоне от 25 до 65 мм
        • Вся скошенная трава направляется в травосборник, имеющий комбинированную конструкцию и объем в 75 литров, который можно легко снять и опустошить