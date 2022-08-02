Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48 TK 6609-9050

Преимущества

Алюминиевый корпус

Удобная рукоять, легкий старт и легкость маневрирования



Оснащена прочными колесами с подшипниковой системой, увеличивающей надежность хода



Высоту среза можно легко отрегулировать в диапазоне от 25 до 65 мм

Вся скошенная трава направляется в травосборник, имеющий комбинированную конструкцию и объем в 75 литров, который можно легко снять и опустошить



Газонокосилка Oleo-Mac MAX 48TK имеет мощный четырехтактный силовой двигатель, сделанный в Италии, объем цилиндра которого равен 159 куб.см., а мощность достигает 5 л.с. Благодаря верхнеклапанной системе, отвечающей за газораспределение, и чугунной гильзе цилиндра, удалось добиться значительного увеличения моторесурса двигателя, при этом, снизив уровень шума и вибрации и улучшив экономию топлива. Самоходный тип косилки и наличие привода на задние колеса исключает необходимость толкания косилки по участку во время работы.