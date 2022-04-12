Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 63200112400
Арт. X18612878
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|795х430х545
- Электрическая газонокосилка Viking МЕ 339.0 63200112400 с шириной скашивания 37 см используется на участках площадью до 500 квадратных метров. Небольшие размеры агрегата позволяют выполнять подрезку травы в труднодоступных местах. Электрический двигатель отличатся низким уровнем шума и экологичностью. Косилка укомплектована инновационным травосборником с направленными вниз отверстиями, что исключает вылет пыли вверх. Рукоятка быстро складывается при помощи барашковых гаек.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания (30-70 мм)
- Индикатор заполнения сообщит о полной загруженности бака
- Отсутствие выхлопа
- Инновационный травосборник
- Небольшой вес
- Тихая работа
- Простота в управлении
- Специальные ножи с закрылками - для качественного среза травы
- Возможность дооснащения комплектом для мульчирования