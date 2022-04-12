Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 63200112400

Преимущества

Центральная регулировка высоты скашивания (30-70 мм)

Индикатор заполнения сообщит о полной загруженности бака

Отсутствие выхлопа

Инновационный травосборник

Небольшой вес

Тихая работа

Простота в управлении

Специальные ножи с закрылками - для качественного среза травы

Возможность дооснащения комплектом для мульчирования

Электрическая газонокосилка Viking МЕ 339.0 63200112400 с шириной скашивания 37 см используется на участках площадью до 500 квадратных метров. Небольшие размеры агрегата позволяют выполнять подрезку травы в труднодоступных местах. Электрический двигатель отличатся низким уровнем шума и экологичностью. Косилка укомплектована инновационным травосборником с направленными вниз отверстиями, что исключает вылет пыли вверх. Рукоятка быстро складывается при помощи барашковых гаек.