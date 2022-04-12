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Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 63200112400
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 63200112400
    Арт. X18612878
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 63200112400

      Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 63200112400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612878
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		795х430х545
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Viking МЕ 339.0 63200112400 с шириной скашивания 37 см используется на участках площадью до 500 квадратных метров. Небольшие размеры агрегата позволяют выполнять подрезку травы в труднодоступных местах. Электрический двигатель отличатся низким уровнем шума и экологичностью. Косилка укомплектована инновационным травосборником с направленными вниз отверстиями, что исключает вылет пыли вверх. Рукоятка быстро складывается при помощи барашковых гаек.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания (30-70 мм)
        • Индикатор заполнения сообщит о полной загруженности бака
        • Отсутствие выхлопа
        • Инновационный травосборник
        • Небольшой вес
        • Тихая работа
        • Простота в управлении
        • Специальные ножи с закрылками - для качественного среза травы
        • Возможность дооснащения комплектом для мульчирования