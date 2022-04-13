Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 C 63380112410
Арт. X18612891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Россия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|1280х420х1070
- Электрическая газонокосилка Viking МЕ 339.0 С 63200112410 предназначена для ухода за газоном площадью до 500 кв. метров. Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного полимера. Вместительный травосборник рассчитан на 40 литров отходов. Благодаря интегрированному индикатору заполнения сразу видно, когда следует опустошить травосборник. Благодаря складной рукоятке газонокосилку можно хранить в кладовке и транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость. Предусмотрена пятиступенчатая централизованная регулировка высоты срезания.
Преимущества
- Интегрированный индикатор заполнения травосборника
- Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки
- Функция мульчирования доступна как опция
- Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость
- Односоставный корпус газонокосилки изготовлен из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера
- Пятиступенчатая централизованная регулировка высоты срезания
- Монорукоятка с плавной регулировкой высоты