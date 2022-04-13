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Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 C 63380112410
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 C 63380112410
    Арт. X18612891
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 C 63380112410

      Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 C 63380112410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612891
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1280х420х1070
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Viking МЕ 339.0 С 63200112410 предназначена для ухода за газоном площадью до 500 кв. метров. Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного полимера. Вместительный травосборник рассчитан на 40 литров отходов. Благодаря интегрированному индикатору заполнения сразу видно, когда следует опустошить травосборник. Благодаря складной рукоятке газонокосилку можно хранить в кладовке и транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость. Предусмотрена пятиступенчатая централизованная регулировка высоты срезания.

        Преимущества

        • Интегрированный индикатор заполнения травосборника
        • Встроенное приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения надёжно фиксирует удлиняющий кабель на панели с выключателями и разъёмами электрокосилки
        • Функция мульчирования доступна как опция
        • Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость
        • Односоставный корпус газонокосилки изготовлен из высококачественного ударопрочного, термо- и УФ-стойкого полимера
        • Пятиступенчатая централизованная регулировка высоты срезания
        • Монорукоятка с плавной регулировкой высоты