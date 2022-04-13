Электрическая газонокосилка Viking ME 339.0 C 63380112410

Электрическая газонокосилка Viking МЕ 339.0 С 63200112410 предназначена для ухода за газоном площадью до 500 кв. метров. Корпус изготовлен из высококачественного легкого и ударопрочного полимера. Вместительный травосборник рассчитан на 40 литров отходов. Благодаря интегрированному индикатору заполнения сразу видно, когда следует опустошить травосборник. Благодаря складной рукоятке газонокосилку можно хранить в кладовке и транспортировать в багажнике легкового автомобиля. Ведущие колеса оснащены шинами с профилем, обеспечивающим хорошую тягу и курсовую устойчивость. Предусмотрена пятиступенчатая централизованная регулировка высоты срезания.

Преимущества