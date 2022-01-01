HOR Ключ разводной КР-36 со шкалой
Арт. Х130237740
Характеристики
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Производитель
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Защитные накладки
|Нет
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Чехол на рукоятке
|Нет
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Разводной ключ со шкалой HORTZ КР-36 HOR 201816 представляет собой удобный инструмент, который охватывает большое количество размеров. Благодаря наличию длинного винта для развода губок ключ сохраняет параллельное положение губок для качественного вращения шестигранных гаек и болтов.
Преимущества
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Надежность
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Длительный срок службы
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