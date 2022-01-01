HOR Ключ разводной КР-36 со шкалой

Разводной ключ со шкалой HORTZ КР-36 HOR 201816 представляет собой удобный инструмент, который охватывает большое количество размеров. Благодаря наличию длинного винта для развода губок ключ сохраняет параллельное положение губок для качественного вращения шестигранных гаек и болтов.

Преимущества