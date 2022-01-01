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HOR Ключ разводной КР-36 со шкалой
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Разводные ключи
    HOR Ключ разводной КР-36 со шкалой
    Арт. Х130237740
    HOR Ключ разводной КР-36 со шкалой

      HOR Ключ разводной КР-36 со шкалой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130237740

      Характеристики

      Производитель
      		Hortz
      Защитные накладки
      		Нет
      Чехол на рукоятке
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Разводной ключ со шкалой HORTZ КР-36 HOR 201816 представляет собой удобный инструмент, который охватывает большое количество размеров. Благодаря наличию длинного винта для развода губок ключ сохраняет параллельное положение губок для качественного вращения шестигранных гаек и болтов.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы