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Строительный уровень Kapro 987-41-200
5.0
1
4 970 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro 987-41-200
Арт. О00000012235
5.0
1
Строительный уровень Kapro 987-41-200
  • Персональная скидка

Строительный уровень Kapro 987-41-200

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4 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000012235
5.0
1

Характеристики

Производитель
Kapro
Страна производства
Китай
Родина бренда
Израиль
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 970 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-200 применяется в сфере ремонтных, отделочных, строительных работ для выявления отклонений поверхности по вертикали и горизонтали. Погрешность - 0,5 мм/м.

    Преимущества

    • Металлическая конструкция имеет защитные торцевые заглушки, способные смягчать удар при случайном падении изделия
    • Инструмент отличается точностью и прочностью