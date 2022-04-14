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Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2
5.0
2
Найти аналог
Картофелекопалки
    Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2
    Арт. X190394443
    5.0
    2
    Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2
    Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2
      Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2
      Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2

      Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394443
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Картофелекопалка БЕЛАРУС КМ-2 имеет следующий принцип работы: подкапывает 1 ряд картофельных клубней на установленную глубину, размельчая клубненосный слой и выбрасывая клубни на поверхность земли. Продуманная конструкция и высокая производительность картофелекопалки позволяет за короткое время выкапывать клубни, не повреждая их. Картофелекопалка аккуратно приподнимает слой земли, просеивает его, таким образом все корнеплоды видны на поверхности и в земле ничего не остается. Представленная модель картофелекопалки эффективно работает на почвах любого типа. Механизм картофелекопалки очень простой для любого пользователя.

        Преимущества

        • Корпус картофелекопалки оснащен понижающим редуктором с зубчатой передачей
        • На корпусе предусмотрено отверстие с закрываемой крышкой, которое предназначено для смазки и осмотра зубчатой передачи
        • Хвостовик картофелекопалки крепится к корпусу и предназначен для соединения картофелекопалки и мотоблока при помощи шкворней
        • Основание устройства крепится к его корпусу
        • Колесо с кронштейном крепится к основанию картофелекопалки и служит для регулировки глубины обработки земли
        • Барабан оборудования крепится на выходной вал редуктора и предназначен для размельчения подкапываемой почвы, а также для того, чтобы выбрасывать почву вместе с картофельными клубнями на поверхность
        • Верхняя часть барабана закрыта защитным корпусом