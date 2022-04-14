Картофелекопалка для мотоблока Беларус КМ-2

Преимущества

Корпус картофелекопалки оснащен понижающим редуктором с зубчатой передачей

На корпусе предусмотрено отверстие с закрываемой крышкой, которое предназначено для смазки и осмотра зубчатой передачи

Хвостовик картофелекопалки крепится к корпусу и предназначен для соединения картофелекопалки и мотоблока при помощи шкворней

Основание устройства крепится к его корпусу

Колесо с кронштейном крепится к основанию картофелекопалки и служит для регулировки глубины обработки земли

Барабан оборудования крепится на выходной вал редуктора и предназначен для размельчения подкапываемой почвы, а также для того, чтобы выбрасывать почву вместе с картофельными клубнями на поверхность

Верхняя часть барабана закрыта защитным корпусом

Картофелекопалка БЕЛАРУС КМ-2 имеет следующий принцип работы: подкапывает 1 ряд картофельных клубней на установленную глубину, размельчая клубненосный слой и выбрасывая клубни на поверхность земли. Продуманная конструкция и высокая производительность картофелекопалки позволяет за короткое время выкапывать клубни, не повреждая их. Картофелекопалка аккуратно приподнимает слой земли, просеивает его, таким образом все корнеплоды видны на поверхности и в земле ничего не остается. Представленная модель картофелекопалки эффективно работает на почвах любого типа. Механизм картофелекопалки очень простой для любого пользователя.