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Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB
4 351 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB
    Арт. О00000029116
    Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB
    Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB
      Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB
      Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB

      Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB

      4 351 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029116

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      4 351 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы Knipex 1000V KN-7006180SB предназначены для разнообразного применения, например для резки проволоки, кабелей и других работ. Лезвия обработаны прецизионно, что позволило добиться высокого качества реза даже на кончиках кромок. Удлиненный тип головки позволяет вести работу в труднодоступных местах. Хромванадиевая сталь значительно повышает срок службы инструмента. Инструмент снабжен изолированным покрытием, которое позволяет работать под напряжением до 1500 В постоянного тока / 1000 переменного тока.

        Преимущества

        • Работа с мягкой проволокой диаметром 4 мм, средней - 3 мм, жесткой - 2.5 мм
        • Хромированная головка защищена от коррозии
        • Двухкомпонентные чехлы испытаны на соответствие нормативам VDE
        • Удлиненный тип головки позволяет работать в труднодоступных местах
        • Чистый рез даже на кончиках кромок
        • Твердость режущих кромок составляет 62 HRC
        • Хром-ванадивая стал обеспечивает длительный срок службы