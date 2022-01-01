Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB
Арт. О00000029116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Бокорезы Knipex 1000V KN-7006180SB предназначены для разнообразного применения, например для резки проволоки, кабелей и других работ. Лезвия обработаны прецизионно, что позволило добиться высокого качества реза даже на кончиках кромок. Удлиненный тип головки позволяет вести работу в труднодоступных местах. Хромванадиевая сталь значительно повышает срок службы инструмента. Инструмент снабжен изолированным покрытием, которое позволяет работать под напряжением до 1500 В постоянного тока / 1000 переменного тока.
Преимущества
- Работа с мягкой проволокой диаметром 4 мм, средней - 3 мм, жесткой - 2.5 мм
- Хромированная головка защищена от коррозии
- Двухкомпонентные чехлы испытаны на соответствие нормативам VDE
- Удлиненный тип головки позволяет работать в труднодоступных местах
- Чистый рез даже на кончиках кромок
- Твердость режущих кромок составляет 62 HRC
- Хром-ванадивая стал обеспечивает длительный срок службы