Бокорезы Knipex VDE KN-7006180SB

Преимущества

Работа с мягкой проволокой диаметром 4 мм, средней - 3 мм, жесткой - 2.5 мм

Хромированная головка защищена от коррозии

Двухкомпонентные чехлы испытаны на соответствие нормативам VDE

Удлиненный тип головки позволяет работать в труднодоступных местах

Чистый рез даже на кончиках кромок

Твердость режущих кромок составляет 62 HRC

Хром-ванадивая стал обеспечивает длительный срок службы

Бокорезы Knipex 1000V KN-7006180SB предназначены для разнообразного применения, например для резки проволоки, кабелей и других работ. Лезвия обработаны прецизионно, что позволило добиться высокого качества реза даже на кончиках кромок. Удлиненный тип головки позволяет вести работу в труднодоступных местах. Хромванадиевая сталь значительно повышает срок службы инструмента. Инструмент снабжен изолированным покрытием, которое позволяет работать под напряжением до 1500 В постоянного тока / 1000 переменного тока.